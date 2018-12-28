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Экономика

Путин подписал закон об упрощении эмиссии ценных бумаг и вечных облигациях

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Путин подписал закон об упрощении эмиссии ценных бумаг и вечных облигациях

Москва 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин упростил эмиссию ценных бумаг и позволил российским компаниям выпускать вечные облигации. Соответствующий закон за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, облигации без установления срока погашения смогут выпускать организации, созданные в форме хозяйственных обществ организации и действующие не менее пяти лет. Еще одним условием является наивысший уровень кредитного рейтинга. Кроме того, требуется, чтобы эти организации в течение последних пяти лет существенно не нарушали своих обязательств по облигациям. Уточняется, что владельцами вечных облигаций смогут быть только квалифицированные инвесторы.

Законом предусматривается, что вечные облигации не должны быть конвертируемыми в акции или иные эмиссионные ценные бумаги. Решение о размещении должно быть принято общим собранием акционеров эмитента (большинством в 95%). Данные ограничения не применяются к субординированным облигациям банков.

Автор: Игорь Федоров
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