Эксперт призвал защитить Россию от «смыслового удара» противника

Американское издание The National Interest опубликовало выводы экспертов относительно испытаний российского гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» с управляемой планирующей боевой частью. Американские специалисты сомневаются в том, что ПРО США в состоянии перехватить российскую новинку.

Федеральное агентство новостей обсудило развитие отечественной «оборонки» с директором Центра геополитических экспертиз, членом Изборского клуба Валерием Коровиным. По его словам, развитие российских вооружений является положительным фактором, однако настоящая угроза для России исходит не извне — такие угрозы РФ вполне способна отразить, в том числе с помощью «Авангардов» и других новейших видов вооружений, — а изнутри, и заключается в том, что иностранные государства обладают широким спектром методов воздействия на общественное мнение в РФ.

«Наличие высокотехнологичных систем обычных вооружений — необходимое, но недостаточное условие обеспечения безопасности и суверенитета государства. Обладая неслыханным ядерным арсеналом, Советский Союз был ликвидирован изнутри, без единого выстрела извне, а советский блок не спасла самая большая армия мира», — напомнил Коровин.

Как отметил эксперт Изборского клуба, в ту пору советскому руководству ничего не было известно ни о когнитивном, «сетевом» вооружении, ни о технологии «сетевых войн». Коровин напомнил — такие методы воздействия используются, вопреки сложившемуся стереотипу, далеко за пределами сети Интернет, в офлайн-сетях.

«Недооценивалось в остывающей советской идеологической системе и значение Идеи как таковой, развитие мысли, помещенной в узкие догматические рамки советского марксизма», — отметил Коровин.

По словам собеседника ФАН, современное российское государство не учитывает опыта ошибок, которые привели к разложению и распаду Советского Союза.

«То же пренебрежение к Идее, — констатирует Коровин. — Игнорируются когнитивные технологии воздействия на [российское] общество и отсутствие симметричных средств сетевого воздействия на общество противника для установления не ядерного, не ракетного, но сетевого паритета.

Эксперт определил «сетевое вооружение» как возможность нанесения «внутреннего, смыслового удара по территории противника» с помощью идеологем, которые «расшатывают общество и взрывают его изнутри».

«Такая недоработка в области сетевых технологий и работе со смыслами может свести на нет все усилия по развитию высоких технологий в области обычных вооружений», — полагает Коровин.

В настоящее время, считает эксперт, российскому государству куда более, чем ракеты, угрожают технологии манипуляций с использованием внутреннего давления, социального недовольства и «канализации негативных энергий в сторону разрушения».

Когда общество говорит на языке противника, питаясь его смыслами, противнику необязательно наносить ракетные удары, за которыми последует ответное ракетное возмездие», — подытожил Коровин.

При этом, по мнению эксперта, военные разработки последних лет являются безусловным успехом и прорывом для России, и демонстрируют безусловное лидерство нашей страны в сфере «обычных» вооружений. Такие системы, как ракетный комплекс «Авангард», позволят на много лет гарантировать безопасность России в военной сфере, поскольку геополитические конкуренты не решатся атаковать страну, располагающую оружием «гарантированного возмездия», полагает эксперт. В силу этого они вынуждены будут сосредоточиться на развитии технологий «сетевых войн», нападая на Россию изнутри.