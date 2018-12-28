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Сирия: Россия зафиксировала 9 случаев нарушения перемирия в Идлибе, Латакии, Алеппо и Хаме

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Сирия: Россия зафиксировала 9 случаев нарушения перемирия в Идлибе, Латакии, Алеппо и Хаме

Дамаск, 28 декабря. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки 9 случаев нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — 15 случаев. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства (…) зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо, Хама», — уточняется в документе.

Турецкая сторона, отметили в ведомстве, зафиксировала 15 случаев стрельбы в провинциях Хама и Латакия.

Отмечается, что за последние 24 часа Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию. Сотрудники Центра выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,165 тонны в провинции Даръа.

Напомним, Москва всесторонне содействует Дамаску, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом и создания условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома. Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) продолжается с 2011 года. Правительственные войска практически полностью освободили территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Страна приступила к восстановлению инфраструктуры.

Ранее стало известно, что за последние сутки в Сирию из Иордании и Ливана вернулись более 1,3 тысячи беженцев.

Автор: Екатерина Кухарева
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