Донбасс сегодня: СБУ взялась за украинских командиров, Басурин и Марочко ответили советнику Порошенко

Донбасс, 28 декабря. ДНР и ЛНР под минометным огнем ВСУ. Служба безопасности Украины проводит разбирательство по факту утери секретных карт в 14-й бригаде украинских войск. Представители народных республик ответили на дезинформацию Бирюкова о захвате ВСУ серой зоны. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки поселок Смелое Луганской народной республики подвергся минометному обстрелу со стороны позиций украинских войск в Крымском. Поселки Молодежное, Фрунзе и Лозовое были трижды обстреляны ВСУ из автоматических станковых и противотанковых гранатометов. Жертв среди гражданского населения и военных народной республики нет.

Части ВСУ на границе Донецкой народной республики 20 раз нарушили режим прекращения огня. На Мариупольском и Донецком направлениях были использованы 120-мм минометы, гранатометы различных типов и орудия бронетранспортеров и боевых машин пехоты. На Горловском направлении ВСУ дважды применили гранатометы и стрелковое оружие. Потерь среди военных и мирного населения нет.

СБУ взялась за офицеров 14-й бригады

Как ранее сообщало ФАН со ссылкой на данные Народной милиции ЛНР, комбаты 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ потеряли рабочие карты с нанесенными военными объектами, местами дислокации и боевой обстановкой в зоне ответственности подразделений бригады. Карты в скором времени оказались в распоряжении луганской разведки.

По уточненным данным военных ЛНР, все соединения 14-й бригады в срочном порядке выводятся командованием Операции объединенных сил из зоны выполнения боевых задач. При этом СБУ начала расследование по факту утери секретных документов. По оценке оперативного командования ЛНР, инцидент произошел из-за преступной халатности командного состава бригады.

«Сенсация» Бирюкова

Советник президента Украины Юрий Бирюков накануне отличился в эфире украинского телеканала «сенсационным заявлением» о том, что украинские войска заняли уже две трети так называемой серой зоны в Донбассе.

Впрочем, в обеих республиках Донбасса опровергли информацию советника украинского президента и назвали ее фейковой.

Реакция ЛНР

В Луганске заявили, что заявление представляет собой ложь, направленную на повышение рейтинга Порошенко, которому в предвыборном пиаре сейчас крайне необходимы «победы».

«В течение текущего года украинские власти неоднократно делали заявления о занятии новых участков и населенных пунктов у линии соприкосновения. Однако все подобные «завоевания» не соответствуют действительности и являлись, по сути, лишь перегруппировкой сил на подконтрольной ВСУ территории», — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Реакция ДНР

В Народной милиции ДНР также назвали информацию Бирюкова не соответствующей действительности. Заместитель командующего оперативным командованием полковник Эдуард Басурин пояснил, что если бы данная информация являлась правдой, то украинские военнослужащие в таком случае должны были бы находиться в окопах ВС ДНР, поскольку вторжение в «серую зону» по сути означает именно выход на позиции противника.

Однако в течение всего времени после Дебальцевской операции ДНР и ЛНР, которая обернулась для украинских войск разгромным поражением, позиции республиканских сил являются неизменными. Ни один квадратный метр территории народных республик противнику не сдан.