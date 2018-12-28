Двери в ЕС закрываются: экс-депутат Рады объяснил, почему Киев снял видео о европейских ценностях

Украинцам привьют европейские ценности с помощью социальной рекламы. Три видеоролика, «на бытовом языке» рассказывающих о том, что такое Европа, сняты министерством информационной политики Украины.

По словам первого замглавы министерства информполитики Украины Эмины Джапаровой, рекламные ролики, в которых снялись украинские музыканты Мишель Андраде и группы MOZGI и «Время и Стекло», направлены на изменение «сознания людей в широком обществе». Их общее название — «Европа начинается с тебя».

«Мы можем путешествовать по Европе, работать или учиться там, но Украина европейская начинается с каждого из нас, причем в абсолютно бытовых вещах: как мы заботимся об окружающей среде, убираем за собой, ведем себя на дороге и так далее», — приводятся слова замминистра по информполитике Украины на сайте ведомства.

Социальную рекламу, призванную привить украинцам европейские ценности, будут крутить на украинских телеканалах, в кинотеатрах и в Интернете.

Однако, как считает бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, проработавший в V-VI созывах, эти социальные ролики своей задачи не выполнят.

«Хочется смеяться и плакать! Собрались в Европу, но вдруг поняли, как далеки от нее — так что ли? Ну кому эти видеоролики будут прививать европейские ценности? Украина пустеет — благодаря политике Петра Порошенко люди бегут из страны, а те, кто остался, не думают о том, как им обращаться с мусором и выгуливать собачку, — все их мысли о том, как свести концы с концами», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Алексей Журавко.

Политик удивляется, почему подобные видеоролики не сняли в 2014 году, когда Украина определилась со своим европейским будущим.

«Эти ролики запустили в конце 2018 года , спустя почти пять лет после госпереворота. Думаете, просто так? Вряд ли! Просто почувствовали, что двери в Евросоюз для Украины закрываются, вот и спохватились, пытаясь успеть в последний вагон. Только все равно не успеют! Слишком много проблем создают украинцы для Европы! Так что такие поползновения напрасны», — считает Алексей Журавко.

Кроме того, собеседник ФАН отметил, что эта социальная реклама с участием известных музыкантов создавалась на бюджетные средства.