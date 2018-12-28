Украина занесла египетского журналиста в черный список из-за имени сына

Каир, 28 декабря. Египетского журналиста Момена Мохтара объявили на Украине персоной нон-грата из-за имени сына. Египтянин назвал своего ребенка Путин.

Мохтар является сотрудником египетского издания Al-Youm-Assabi. В прошлом году он планировал отправиться в командировку на Украину, однако получить визу журналисту не удалось. О причинах отказала он узнал от коллеги Ахмеда Гомаа, которого пригласили в сентябре на торжественный прием в честь Дня независимости Украины.

В украинском консульстве в Каире ему сообщили, что причиной отказа в визе Мохтару стало имя его сына. Журналист назвал своего ребенка Путин в честь российского президента. За это украинские власти внесли его в черный список. Кроме того, через Гомаа Мохтару передали, что отныне Киев не хочет иметь с ним никаких отношений.

Мохтар отметил, что он получал угрозы от неизвестных из-за имени сына. Он добавил, что не планирует посещать Украину, так как осознает, что реакция на него будет агрессивной.

«Поэтому я никогда не поеду на Украину. Это радикалы с Украины писали мне сообщения, полные гнева и угроз, — приводит его слова телеканал «360». — Боюсь, если кто-то узнает, что я отец Путина — меня ждет расправа».

Сын Мохтара родился в 2016 году. Родители отметили, что выбрали имя Путин, потому что восторгаются российским президентом и надеются, что имя сыграет свою роль в формировании характера ребенка.