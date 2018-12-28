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Путин подписал запрет на порошковый алкоголь в России

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Путин подписал запрет на порошковый алкоголь в России

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий производство и оборот порошкового алкоголя в РФ. Документ в пятницу был размещен на портале правовой информации.

Как уточняется, речь идет о сухом веществе, с помощью которого в жидком виде можно получить продукцию, содержащую более 0,5% этилового спирта от объема. Порошковый алкоголь был признан потенциально опасным для здоровья.

Как отмечается в пояснительной записке к закону, потребитель может проигнорировать рекомендации производителя и развести смесь в неправильной дозировке. Особенно высок такой риск при изготовлении коктейлей.

Ранее президент России Владимир Путин продлил срок, в течение которого российские автомобилисты могут уплатить штрафы со «скидкой». Водители смогут получить дополнительные 20 дней в том случае, если почтовое извещение о штрафе пришло им с опозданием.

Автор: Василий Котов
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