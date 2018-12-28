Трамп отвлекает внимание: эксперт пояснил, зачем лидеру США нужен шатдаун и вывод войск из Сирии

Вашингтон, 28 декабря. Президент США Дональд Трамп устраивает политическое шоу из строительства стены на границе с Мексикой, пытаясь отвлечь внимание от своих решений о выводе войск из Сирии и ухудшающейся экономической обстановки, считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, комментируя сообщение о том, что конгресс США не достиг соглашения об окончании шатдауна.

Эксперт подчеркнул, что так часто за один год приостановки деятельности правительства за последние 10—20 лет не происходили, как они происходят при Трампе.

«Это говорит о том, что существует системное противоречие, достаточно серьезное, в современной бюрократической системе США», — отметил он.

По мнению Ярыгина, строительство стены на границе США с Мексикой, ставшее причиной разногласий между демократами и республиканцами, уже стало одним из символов Трампа, и он готов обострять ситуацию до последнего.

«Он может использовать противоречия в свою пользу, говоря, что пытается выполнять предвыборные обещания, а демократы ему препятствуют», — пояснил эксперт в беседе с телеканалом RT.

Ярыгин уверен, что Трамп будет пытаться извлечь из этой ситуации максимум пользы. Это политическое шоу, как считает специалист, потребовалось лидеру США, чтобы отвлечь внимание от слабеющей экономики Штатов, а также от проверок его демократами как налогоплательщика.

«Также Трамп предпринимает экстравагантные решения во внешней политике — обещания, связанные с выводом войск, они не столь стратегические, сколько тактические. Возникает вопрос: что происходит?» — задался вопросом Ярыгин.

По его мнению, нельзя забывать о приближающихся выборах, то есть Трамп отвлекает внимание от своей ухудшающейся электоральной позиции.

Ранее Известный российский политолог Сергей Марков в интервьюhttps://riafan.ru/1134312-eta-voina-ne-imeet-smysla-dlya-ssha-ekspert-obyasnil-pochemu-tramp-vyvodit-voiska-iz-sirii Федеральному агентству новостей заявил, что одной из главных причин вывода войск США из Сирии как раз являются приближающиеся выборы.

«Избиратели хотят, чтобы американские парни вернулись домой и не воевали в непонятных местах с непонятными целями. А Дональд Трамп собирается менее чем через два года участвовать в президентских выборах, и присутствие в Сирии ему сейчас не нужно» — пояснил он.

По мнению политолога, Трампу предстоит максимально мобилизовать свой электорат, поэтому решение о выводе войск из Сирии работает на него, ведь это «яркое решение, сделанное в соответствии с тем, как должна проводиться внешняя политика по мнению его избирателей».