Украинские катера забудут об открытом море: Киеву напомнили о последствиях объявления войны РФ

Москва, 28 декабря. Депутат Верховной рады Виталий Куприй внес в парламент Украины проект обращения к президенту Петру Порошенко с просьбой объявить «войну» России. Инициатива парламентария приведет к тому, что украинские морские порты будут наглухо заблокированы.

Такое мнение выразили журналисты издания «Независимая газета», которые подчеркнули, что высказанная украинским депутатом идея носит популистский характер и связана с выборами, назначенными на Украине на 2019 год.

«Этому депутату наплевать, какие будут последствия, если, не дай бог, его предложение обернется реальным объявлением войны», — отмечает издание.

Тем не менее журналисты напомнили Киеву, какие последствия ждут Украину после объявления войны РФ. Такой исход событий, пишет издание, приведет не только к разрыву дипломатических, деловых и транспортных связей, но и окажет непосредственное воздействие как на украинских граждан, находящихся в России, так и на россиян, пребывающих в пределах Украины.

Кроме того, в материале высказывается предположение, что любая провокация на границе двух государств на фоне разрыва отношений может обернуться перестрелкой, а украинские катера и вовсе забудут об открытом море.

«Украинским речным катерам класса «Гюрза» придется забыть не только о попытках прорыва через Керченский пролив, но и выходах в открытое море. Морские порты Незалежной будут наглухо заблокированы. И все это при условии, что Украина, объявив войну, к реальным боевым действиям не перейдет», – констатировали журналисты.

Напряжение в отношениях Украины и России продолжает нарастать. На днях закончилось военное положение, которое президент Украины ввел на срок 30 дней в ряде областей страны после инцидента в Керченском проливе, где украинские корабли незаконно вторглись в территориальные воды РФ, нарушив госграницу, передает Infox.ru. 21 декабря Рада зарегистрировала проект обращения депутата Куприя к Порошенко, дабы тот объявил войну РФ, пишет «ФедералПресс».

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей, комментируя высказанную украинским парламентарием инициативу, обратил внимание на то, что депутаты парламента не имеют полномочий выходить с подобной инициативой об объявлении войны, такое предложение может вносить верховный главнокомандующий. И даже в этом случае президент должен иметь на это весомые основания, указал эксперт.

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что никакой войны между Россией и Украиной быть не может. Комментируя инициативу депутата Рады разорвать отношения с Россией и объявить войну, сенатор призвал Европу придерживаться той же позиции и не допустить развязывания конфликта.