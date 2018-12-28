Международные наблюдатели не нашли нарушений на выборах президента Мадагаскара

Антананариву, 29 декабря. Международная группа наблюдателей опубликовала первые отчеты по итогам выборов президента Мадагаскара.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Мадагаскара Андри Раджоэлина признан победителем на выборах по итогам подсчета голосов. Он обогнал соперника с отрывом более чем на 10% голосов.

В первом туре выборов ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов для победы. Кроме того, действующий глава государства Эри Радзаунаримампианина выбыл из предвыборной гонки, поскольку не смог заручиться поддержкой избирателей для прохождения во второй тур.

Отмечается, что Международная группа поддержки на Мадагаскаре (GIS-M), Сообщество по вопросам развития юга Африки, Африканский союз, Европейский союз, которые были международными наблюдателями, а также специалисты Малагасийского гражданского общества обнародовали документы по итогам выборов.

Как пишет Midi Madagasikara, согласно документам, оба тура были отмечены спокойным ходом голосования на всей территории острова, а государственные органы приложили большие усилия для обеспечения сплоченности и нейтралитета в течение выборов.