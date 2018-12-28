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Пятилетняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батуте в Астрахани

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Пятилетняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батуте в Астрахани

Астрахань, 28 декабря. Уголовное дело возбудили по факту получения пятилетней девочкой перелома позвоночника в Астрахани. Об этом сообщают в региональном управлении СКР.

Девочка пяти лет 21 декабря в одном из торгово-развлекательных центров Советского района получила компрессионный перелом позвоночника на игровой площадке батутной арены. Ребенка незамедлительно доставили в больницу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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