Сирийский саммит России, Ирана и Турции пройдет в начале января

Москва, 28 декабря. Саммит в астанинском формате Россия - Турция - Иран по Сирии пройдет в начале 2019 года в России. Об этом заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

«Сейчас наша очередь принимать саммит стран-гарантов. Он должен пройти примерно в первую неделю года, в начале года, это зависит от рабочего графика президентов», — уточнил высокопоставленный дипломат.

Напомним, последний раз саммит лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Роухани по Сирии прошел 7 сентября в Тегеране. Он стал третьим по счету и пришелся на переломный момент, когда остро встал вопрос об окончательном уничтожении террористов в Идлибе.

Главы стран-гарантов подтвердили общую приверженность неприемлемости любых провокаций и внешнего давления на суверенную Сирию, в первую очередь со стороны США и их союзников, чье присутствие в САР незаконно.