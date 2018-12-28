Сирия: главы МИД и Минобороны России и Турции проведут встречу 29 декабря

Москва, 28 декабря. Главы МИД и Минобороны России и Турции встретятся 29 декабря в Москве в формате «два плюс два», сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

«Турецкая делегация посетит Москву 29 декабря, пройдут переговоры глав МИД и министров обороны», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в состав турецкой делегации войдут министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калыны и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Ожидается, что стороны во время переговоров обсудят ситуацию в Сирии. Одними из тем, как сообщалось ранее, станут использование воздушного пространства над Сирией из-за вывода войск США, использование Турцией военных объектов США в сирийском государстве и вопрос «экспансивной политики Ирана в Сирии».

Пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что при необходимости президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести переговоры «с глазу на глаз».