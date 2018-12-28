Путин утвердил закон о защите журналистов в горячих точках

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о защите журналистов, работающих в горячих точках. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ, утвержденный президентом России, предполагает обеспечение защиты журналиста, которого редакция отправляет в зону боевых действий и вооруженных конфликтов. Отмечается, что руководство СМИ будет обязано выплатить компенсацию в случае гибели сотрудника или причинения вреда его здоровью.

Кроме того, закон обязывает редакции получать письменное согласие журналиста на выполнение поручения в особых условиях. Руководство должно обеспечить финансирование командировки сотрудника, а также обеспечить его средствами индивидуальной защиты с опознавательным знаком «Пресса» (Press).