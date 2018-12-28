Путин ввел наказание за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Москва, 28 декабря. В России введена административная ответственность за вовлечение детей в участие в несанкционированных митингах. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, был опубликован в пятницу на портале правовой информации.

Согласно документу, за привлечение к несогласованным акциям несовершеннолетних организаторы должны будут выплатить штраф в размере до 500 тысяч рублей. В связи с принятым законом будет расширена статья 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Как уточняется, при отсутствии уголовно наказуемого деяния за участие детей в несанкционированных акциях гражданину придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, его также могут приговорить к обязательным работам на срок от 20 до 100 часов или административному аресту до 15 суток.

Размер штрафа для должностных лиц составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 250 до 500 тысяч рублей. Под вовлечением несовершеннолетнего имеется в виду возбуждение у ребенка желания совершить антиобщественное действие с помощью обещаний, обмана, угроз или прямых призывов.