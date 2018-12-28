Найденный Андрюша, деньги на позитивный контент для подростков и безопасность школ: детский омбудсмен подвела итоги-2018
Главным достижением уходящего 2018 года в сфере защиты детей стало решение вопросов безопасности в школах, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью Федеральному агентству новостей.
Детский омбудсмен подвела итоги 2018 года и рассказала, чем займется в новом году.
Нашла Андрюшу в приюте для умственно отсталых
Анна Кузнецова рассказала, что, подбивая итоги-2018, она прежде всего вспоминает истории отдельных детей, с которыми познакомилась в течение года.
«Что хотите со мной делаете, я все равно вспоминаю детей и их истории: как мы ездили, как мы встречались с ребятишками, как Сашу я встретила в хосписе, которому мы нашли педагога по музыке», — перечислила собеседник ФАН.
Теперь Саша присылает ей сообщения, что взял ноту «до», и на концерт зовет, улыбается Кузнецова.
«Нашла Андрюшу в приюте для умственно отсталых детей, — вспомнила детский омбудсмен. — Он совершенно умственно сохранный, мы в течение недели перевели его в другое учреждение».
На Росмолодежь возложили ответственность
Самым важным системным решением уходящего года Кузнецова назвала вопросы безопасности школьников в общеобразовательных учреждениях, а также в Интернете.
«Очень много об этом говорили, очень много тревог вызывала и вызывает ситуация, которая складывается в образовательных учреждениях», — отметила уполномоченный.
Безусловно, одна из причин этого заключается в том, что из пристального внимания ушла воспитательная составляющая, считает Кузнецова.
«Мы представили план мероприятий. Часть этих предложений уже услышана: на Росмолодежь возложили ответственность по мониторингу контента в Интернете», — рассказала она.
В ближайшее время важно будет определить механизм мониторинга, а также алгоритм работы с детьми, вовлеченными в площадки с деструктивным контентом, отметила уполномоченная по правам ребенка.
Решение, которое я долго ждала как мама
Столь же важно параллельно с этим начать работу по созданию позитивного контента для детей и подростков, добавил Анна Кузнецова.
«Как мы знаем, президент поддерживает эту тему. Выделены средства на то, чтобы этот контент развивался. На мой взгляд, это самый точный, самый верный путь к тому, чего мы хотим добиться. Это, конечно, для меня прозвучало как праздник», — заявила омбудсмен.
Кузнецова назвала заявление президента о необходимости решить вопрос дефицита безопасного подросткового контента «замечательным решением», которого она долго ждала не только как уполномоченный по правам ребенка, но и как мама.
Сделаем акцент на паллиативной помощи
В 2019 году один из акцентов в работе института детских омбудсменов будет сделан на развитии паллиативной помощи, сообщила Анна Кузнецова.
«Я сама проехала по хосписам, все посмотрела. Когда хоспис есть, это хорошо, а когда его нет? Порой нет даже перечня детей, которым нужна паллиативная помощь. Когда в некоторых регионах говорят, что не хватает денег, мы спрашиваем: «Сколько?» Но иногда у них нет даже списка детей, которым необходима такая помощь», — рассказала собеседник Федерального агентства новостей.
По словам детского омбудсмена, был разработан целый план мер по развитию паллиативной помощи, который войдет в государственную программу министерства здравоохранения РФ.
Письма солдатам в Сирию
В заключении списка главных событий 2018 года Анна Кузнецова перечислила акции, организованные институтом уполномоченных по правам ребенка совместно с партнерскими организациями.
«Это организованная с «Юнармией» система наставничества, это письма солдатам, которых в этом году в Сирию отправили. Дети были вообще счастливы, когда им рассказывали, как их письма читали. Ну, и «классы доброты», которые развиваются сегодня», — рассказала уполномоченный.
Сейчас так называемые «классы доброты», где школьники учатся помогать друг другу и совершать добрые дела, уже работают в Великом Новгороде и Пскове, планируется распространять этот опыт и на другие регионы.
А во время поздравления Анной Кузнецовой пациентов в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии была достигнута договоренность о проведении в рамках проекта «Класс доброты» «уроков доброты» художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева.