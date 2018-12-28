Найденный Андрюша, деньги на позитивный контент для подростков и безопасность школ: детский омбудсмен подвела итоги-2018

Главным достижением уходящего 2018 года в сфере защиты детей стало решение вопросов безопасности в школах, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью Федеральному агентству новостей.

Детский омбудсмен подвела итоги 2018 года и рассказала, чем займется в новом году.

Нашла Андрюшу в приюте для умственно отсталых

Анна Кузнецова рассказала, что, подбивая итоги-2018, она прежде всего вспоминает истории отдельных детей, с которыми познакомилась в течение года.

«Что хотите со мной делаете, я все равно вспоминаю детей и их истории: как мы ездили, как мы встречались с ребятишками, как Сашу я встретила в хосписе, которому мы нашли педагога по музыке», — перечислила собеседник ФАН.

Теперь Саша присылает ей сообщения, что взял ноту «до», и на концерт зовет, улыбается Кузнецова.

«Нашла Андрюшу в приюте для умственно отсталых детей, — вспомнила детский омбудсмен. — Он совершенно умственно сохранный, мы в течение недели перевели его в другое учреждение».

На Росмолодежь возложили ответственность

Самым важным системным решением уходящего года Кузнецова назвала вопросы безопасности школьников в общеобразовательных учреждениях, а также в Интернете.

«Очень много об этом говорили, очень много тревог вызывала и вызывает ситуация, которая складывается в образовательных учреждениях», — отметила уполномоченный.

Безусловно, одна из причин этого заключается в том, что из пристального внимания ушла воспитательная составляющая, считает Кузнецова.

«Мы представили план мероприятий. Часть этих предложений уже услышана: на Росмолодежь возложили ответственность по мониторингу контента в Интернете», — рассказала она.

В ближайшее время важно будет определить механизм мониторинга, а также алгоритм работы с детьми, вовлеченными в площадки с деструктивным контентом, отметила уполномоченная по правам ребенка.

Решение, которое я долго ждала как мама

Столь же важно параллельно с этим начать работу по созданию позитивного контента для детей и подростков, добавил Анна Кузнецова.

«Как мы знаем, президент поддерживает эту тему. Выделены средства на то, чтобы этот контент развивался. На мой взгляд, это самый точный, самый верный путь к тому, чего мы хотим добиться. Это, конечно, для меня прозвучало как праздник», — заявила омбудсмен.

Кузнецова назвала заявление президента о необходимости решить вопрос дефицита безопасного подросткового контента «замечательным решением», которого она долго ждала не только как уполномоченный по правам ребенка, но и как мама.

Сделаем акцент на паллиативной помощи

В 2019 году один из акцентов в работе института детских омбудсменов будет сделан на развитии паллиативной помощи, сообщила Анна Кузнецова.

«Я сама проехала по хосписам, все посмотрела. Когда хоспис есть, это хорошо, а когда его нет? Порой нет даже перечня детей, которым нужна паллиативная помощь. Когда в некоторых регионах говорят, что не хватает денег, мы спрашиваем: «Сколько?» Но иногда у них нет даже списка детей, которым необходима такая помощь», — рассказала собеседник Федерального агентства новостей.

По словам детского омбудсмена, был разработан целый план мер по развитию паллиативной помощи, который войдет в государственную программу министерства здравоохранения РФ.

Письма солдатам в Сирию

В заключении списка главных событий 2018 года Анна Кузнецова перечислила акции, организованные институтом уполномоченных по правам ребенка совместно с партнерскими организациями.

«Это организованная с «Юнармией» система наставничества, это письма солдатам, которых в этом году в Сирию отправили. Дети были вообще счастливы, когда им рассказывали, как их письма читали. Ну, и «классы доброты», которые развиваются сегодня», — рассказала уполномоченный.

Сейчас так называемые «классы доброты», где школьники учатся помогать друг другу и совершать добрые дела, уже работают в Великом Новгороде и Пскове, планируется распространять этот опыт и на другие регионы.

А во время поздравления Анной Кузнецовой пациентов в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии была достигнута договоренность о проведении в рамках проекта «Класс доброты» «уроков доброты» художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева.