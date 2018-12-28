«Шипела и прыгала на стены»: в Росгвардии рассказали, как ловили рысь в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 28 декабря. В столице Бурятии Улан-Удэ прямо во дворе жилого дома поймали дикую рысь.

Инцидент произошел на улице Строителей. Местные жители вызвали сотрудников Росгвардии. Когда те прибыли на место происшествия, лесной хищник забился под балкон, сообщает «Свободная пресса».

«Когда стали ее ловить, она начала шипеть и прыгать на стены. На спасение животного ушло около 20 минут», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Помощь росгвардейцам оказали специалисты Бурприроднадзора. Совместными усилиями они набросили петлю на животное, а затем прижали рысь к земле, скрутили лапы и поместили в мешок.

По данным телеканала 360, пойманную рысь передали специалистам республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.