Сирия: Турция намерена обсудить с Россией использование воздушного пространства в САР

Анкара, 28 декабря. Делегация из Турции 29 декабря отправится с визитом в Москву, во время которого намерена обсудить с российскими коллегами вопрос использования воздушного пространства над Сирией из-за вывода войск США.

В настоящий момент небо над северной частью Сирийской Арабской Республики (САР) находится под контролем США, однако после вывода американских войск он перейдет к правительству Сирии, пишет издание Hurriyet. Предполагается, что безопасность воздушного пространства в регионе будет обеспечивать Россия.

Помимо данного вопроса, турецкая делегация намерена обменяться мнениями с российской стороной по поводу проведения операции к востоку от реки Евфрат против курдских формирований Отряды народной самообороны (YPG). Также сообщается о рассмотрении плана по ликвидации террористов ИГ1 (организация запрещена в РФ), а также вопроса об использовании Турцией военных объектов США в Сирии.

В то же время газета Daily Sabah со ссылкой на дипломатический источник сообщает о том, что в ходе визита турецкая сторона затронет вопрос «экспансивной политики Ирана в Сирии».

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Коалиция во главе с США незаконно присутствует в САР с 2014 года, действуя без согласия и координации с властями государства и резолюцией СБ ООН. США поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с терроризмом, однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто никаких успехов в данном направлении.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков объяснил вывод американских войск из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.