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Кадыров рассказал о возвращении из Ирака 30 российских детей

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Кадыров рассказал о возвращении из Ирака 30 российских детей

Москва, 28 декабря. 30 российских детей вернутся на родину из Ирака 30 декабря, сообщил в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров. Он рассказал, что самолет с маленькими россиянами на борту прибудет на один из московских аэродромов.

«Три ребенка из Чечни, по одному из Москвы, Пензы, а 24 из Дагестана», — уточнил Кадыров на своих страницах в социальных сетях.

Он напомнил, что «титаническая работа» по возвращению российских детей велась по поручению президента РФ Владимира Путина и не прекращалась ни на один день. Кадыров объяснил, что ранее подробности операции не сообщались, поскольку «любой неосторожный шаг мог повредить делу».

Кадыров рассказал о возвращении из Ирака 30 российских детей

За помощь в работе глава Чечни поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны России Сергея Шойгу и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

«Заверяю президента РФ Владимира Путина, что мы приложим все силы, чтобы все дети России, находящиеся в Сирии и Ираке, оказались на родине!» — подчеркнул Кадыров.

Всего с 2017 года в свои дома из Ирака вернулись около 100 российских детей и женщин. Среди них — жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери и Нижневартовска. Также в числе вернувшихся граждане Казахстана и Узбекистана.

Чеченские власти помогают вернуться на родину брошенным после освобождения иракского Мосула детям, чьи родители присоединились к террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ). Ранее Кадыров рассказал, как живут дети россиян, возвращенные в РФ из Ирака и Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Василий Котов
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