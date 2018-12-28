«От сумасшедших выходок украинских властей»: в Крыму объяснили строительство стены на границе

Симферополь, 28 декабря. Заграждение на границе с Украиной является вынужденной мерой, которая будет способствовать защите жителей полуострова «от сумасшедших выходок украинский властей», заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

В крымском пограничном управлении ФСБ констатировали, что на севере полуострова завершены работы по возведению заграждения на границе с Украиной. Протяженность инженерных сооружений составляет около 60 километров. В Крыму объяснили, необходимость возведения этой стены.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что это вынужденная и оправданная мера. Он обратил внимание на высокий уровень агрессии и провокаций со стороны Украины. Он пояснил, что строительство стены необходимо для безопасности крымчан.

Его мнение разделил первый вице-спикер крымского парламента.

«Это заграждение необходимо Крыму, чтобы защитить местное население от сумасшедших выходок нынешней украинской власти, от которой все можно ожидать, — приводит слова Фикса РИА Новости, — и предупредить возможные провокации».

Он также отметил, что, если украинские власти откажутся от попыток осуществления провокаций на границе с Крымом, то их могут реализовать «неадекватные радикалы» с Украины, поэтому строительство стены оправдано.

Напомним, в ноябре корабли ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе, нарушив границу РФ. Украинские военные суда проигнорировали все предупреждения российской стороны и продолжили опасное маневрирование. В результате корабли-нарушители были задержаны, а их экипажи арестованы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ.