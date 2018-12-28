Жертве не быть преступником: в Госдуме хотят отменить уголовную ответственность за самооборону

Одним из первых в новом году в Госдуму будет внесен законопроект, который даст право россиянам применять при нападении средства и техники самозащиты без уголовного преследования, — вне зависимости от последствий. В распоряжении Федерального агентства новостей оказался текст этого законопроекта — в нем предлагается признать часть 1 статьи 108 и часть 1 статьи 114 УК РФ утратившими силу, то есть исключить уголовную ответственность за превышение пределов необходимой обороны.

Термин «превышение пределов необходимой обороны» в судебной практике трактуется крайне субъективно, потому новости СМИ полны историями разной степени дикости. Екатерина Пронина из Вологодской области в 2015 году получила тюремный срок за то, что отбивалась от гражданского мужа — он пришел домой пьяным и разбил ей голову железной битой. Защищаясь, девушка попыталась припугнуть его ножом, в итоге ударила и убила. Два года заключения и борьба за рожденного в тюрьме и отнятого ребенка.

Виктора Ганчара в 2014 году буквально отвоевали земляки в Новосибирске, когда его приговорили к семи годам строгого режима за сопротивление незваному гостю. Пьяный мужчина ворвался к нему в дом и схватил маленькую дочь. Виктор вытолкал его за дверь и несколько раз ударил, после чего нападавший умер от разрыва печени. Верховный суд отправил дело на пересмотр только после многочисленных пикетов и буре в СМИ.

«Мы неоднократно видим в СМИ случаи, когда нарушается принцип «мой дом — моя крепость». Например, кто-то вероломно вламывается в чужой дом с какими-то противоправными целями — не заходит спросить соль по-соседски, а приходит с оружием в руках, чтобы ограбить, а при сопротивлении и убить, — рассказал ФАН депутат Госдумы Иван Сухарев о том, как появился законопроект о декриминализации самообороны. — В этих случаях механизм закона должен четко работать против тех, кто нарушает закон, проникает в жилище, наносит тяжкий ущерб здоровью, а то и приносит с собой смерть. Ничего удивительного в том, что таким преступникам хозяева оказывают сопротивление, и те иногда погибают. В этом случае никак не должен пострадать человек, который защищает себя, семью, свою честь. Нельзя человека привлекать к ответственности за такие вещи».

Иван Сухарев напомнил еще об одной резонансной истории 2016 года — когда в дом Александра Григорьева вломились дебоширы из соседнего села. Первым делом они ударили хозяина, и угрожали убить всю семью. Очнувшись, Александр взял из сейфа ружье и расправился с нападавшими — четверых убил, пятого ранил. После его ареста в обществе поднялся спор о необходимости самообороны, в дело пришлось вмешаться главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

«В целом у нас даже больше проблем с правоприменительной практикой, чем с законодательством по этому вопросу, — отметил в беседе с ФАН Антон Цветков, председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами. — Делается много попыток необоснованного привлечения к ответственности за адекватную самооборону. Правильной и логичной стала бы отмена уголовной ответственности для граждан за самооборону на территории собственного жилища. Причинение любого вреда лицу, незаконно проникшему к нам в дом, должно быть оправдано судом как допустимая мера необходимой обороны, без необходимости дополнительных обоснований причинения любых травм или даже летального исхода. Здесь нет оснований для разнообразных трактовок — сам факт проникновения в чужой дом является вопиющим и социально опасным преступлением».

По мнению собеседника ФАН, минуты, и даже секунды промедления при отпоре ворвавшимся в дом могут стоить жизни всей семье.

Когда подобные истории заканчиваются уголовным преследованием самих жертв, это делает людей еще более уязвимыми перед потенциальными преступниками, уверен Иван Сухарев.

«Кто-то посмотрит такие новости о людях, которые защищались и сами оказались на скамье подсудимых, и в такой же ситуации сам десять раз подумает, прежде, чем поднять на преступника руку. Люди бывают очень разные — мы не говорим об отчаянных ребятах, которые не думают о последствиях самообороны. Некоторые предпочитают «потерпеть», но не обороняться», — объяснил он в разговоре с ФАН.

Несправедливо законодательство и к женщинам, которые защищаются от насильников и в пылу драки ранят и убивают своих обидчиков. Нападают на них, а расплачиваться приходится в итоге им, как совершившим более тяжкое преступление с точки зрения закона.

Так, в 2012 году Татьяна Андреева из Бийска поплатилась за неудачную вечеринку: оказалась с малознакомым мужчиной в номере, стала отбиваться от его домогательств, в разгар битвы за свою честь схватила со стола нож и ударила парня в живот. Мужчина скончался, девушка получила семь лет колонии строгого режима, ибо это «превышение предела самообороны».

Эксперт ФАН Антон Цветков выступает за то, чтобы существенно расширить право женщин на самооборону при попытке изнасилования.

«Некоторые женщины, давшие правильный и обоснованный отпор преступникам, еще и становились обвиняемыми, ну это же абсурд! — возмущается Цветков. — Женщина должна иметь фактически неограниченные права на оборону при попытке изнасилования».

«Есть инстинкт самосохранения, его тяжело контролировать, — отмечает автор законопроекта Иван Сухарев. — Чтобы помочь людям защищать себя, мы должны исключить превышение пределов необходимой обороны. К примеру, у нападающего перочинный нож, а у тебя дубина. Ты его ударил — тебе назначили превышение пределов, хотя он собирался тебя проткнуть ножом, потому ты его и ударил».

«Право на необходимую оборону вытекает из естественного, присущего человеку от рождения права на жизнь, личную неприкосновенность и неприкосновенность своего имущества», подчеркивает Сухарев в тексте законопроекта.

Но на деле определение пресловутых «пределов необходимой обороны» пока что очень тонкий вопрос в судебной практике.

Таинственную историю убийства таксиста на Крымском валу предстоит расследовать в эти дни московским спецслужбам. Подвыпивший москвич, по предварительной версии, отказался платить за поездку, схватил нож и ударил водителя в горло. Уроженец Узбекистана Ислон Салаев погиб, успев остановить машину, а его убийца Евгений скрылся во дворах.

Брат Евгения утверждает, что поступок Евгения был «самообороной», но определить это после гибели одного из участников конфликта будет непросто.

«Знаете, почему американцы улыбаются друг другу? — рассуждает Иван Сухарев. — Потому что «кольт» уравнял всех, и грубости в жизни стало гораздо меньше. Если есть механизм защиты жертвы, то преступник, зная, что может получить отпор, еще подумает, прежде чем напасть. Надо предоставить гражданам право защищать свою жизнь и жизнь родных и близких от любого преступного посягательства».

В тексте законопроекта, который будет внесен в Госдуму в январе 2019 года, анализируется судебная практика применения норм статей с 37 по 41, а также статей 108 и 114 Уголовного кодекса Российской Федерации. По мнению автора, практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев осужденные за превышение пределов самообороны люди защищали себя.

«Лишь в единичных случаях действия были направлены на защиту жизни и здоровья родственников и других близких лиц, а также собственности людей. По уголовным делам в отношении лиц, осужденных за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, в 94% случаев вредоносные действия применялись в целях защиты жизни и здоровья самого обороняющегося, в 4,5% случаев — жизни и здоровья своих родственников и близких, в 1,5% случаев — собственности обороняющегося», — подчеркивается в тексте законопроекта.

Автор закона также отмечает, что существующая ответственность за превышение пределов самообороны сводит на нет смысл существования права россиян на хранение и ношение оружия.

Федеральное агентство новостей будет следить за развитием темы.