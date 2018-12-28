РЖД поставили рекорд по грузообороту и увеличили перевозки пассажиров в 2018 году

Москва, 28 декабря. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в уходящем 2018 году поставили абсолютный рекорд по грузообороту и увеличили перевозки пассажиров более чем на 3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные, представленные компанией в поздравлении сотрудников с Новым годом.

Компания подвела итоги 2018 года, который стал для РЖД успешным и плодотворным. Об этом говорится в поздравлении, опубликованном в корпоративной газете «Гудок».

«Поставлен абсолютный рекорд грузооборота – к пиковому значению советского периода в 1988 году он увеличен на 2,5%. Мы отправили более 1 миллиарда 152 миллионов пассажиров – это самый высокий уровень за последние десять лет», — говорится в сообщении.

Кроме того указывается, что компания преодолела рубеж в полмиллиона транзитных контейнеров в год. В то время как перевозки пассажиров выросли более чем на 3%, исходя из того, что показатель в прошлом году составил 1,118 миллиарда человек.

Помимо представленных результатов, в компании отметили также и увеличение инвестпрограммы РЖД, которая в текущем году выросла почти на 10% и превысила 547 миллиардов рублей.

В 2018 году компания отметила юбилей — 15 лет со дня основания, подведя итоги масштабной трансформации железнодорожной отрасли, проведённой за эти годы. Впереди, отметили представители РЖД, стоят еще более амбициозные задачи по развитию холдинга.

Напомним, ранее стало известно, что «Российские железные дороги» работают над модернизацией не только плацкартных, но и вагонов купе, СВ и других сегментов одноэтажных и двухэтажных вагонов. По словам генерального директора «Федеральной пассажирской компании» Петра Иванова, первый плацкартный вагон нового образца будет запущен в начале 2019 года.