Очки для управления роботом на расстоянии разработали в России

Москва, 28 декабря. Российские разработчики создали очки для управления роботом на расстоянии. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель гендиректора холдинга «Швабе» Сергей Попов. Устройство дает оператору возможность видеть «глазами» робота.

«Мы сейчас завершили работу по созданию места оператора для одного из роботизированных комплексов, которое включает как раз такие очки», — уточнил Попов в беседе с РИА Новости.

Очки должны стать частью системы, с помощью которой можно будет распознавать цели, ориентироваться на местности и управлять роботом.

Холдинг «Швабе» входит в государственную корпорацию Ростех. Ранее инженеры «Швабе» создали беспилотник, позволяющий вести наблюдение в видимом, ультрафиолетовом и коротковолновом диапазоне инфракрасного спектра даже при неблагоприятных метеорологических условиях.