Женщина погибла при наезде автобуса на пешеходов в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 28 декабря. Автобус, совершая обгон, сбил пешеходов в Нижнем Новгороде. В результате аварии погибла женщина, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Серьезная авария произошла в Нижнем Новгороде на улице Сергея Акимова. Водитель автобуса, совершая обгон другого общественного транспорта, не заметил переходящих дорогу людей и совершил наезд. В результате погибли женщина, и пострадали два ребенка.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места трагедии.

Накануне в Зональном районе Алтайского края произошло ДТП, в котором пострадало, по предварительным данным, девять человек, восемь из которых дети.