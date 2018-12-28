Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Женщина погибла при наезде автобуса на пешеходов в Нижнем Новгороде

59
0 Оставить комментарий

Женщина погибла при наезде автобуса на пешеходов в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 28 декабря. Автобус, совершая обгон, сбил пешеходов в Нижнем Новгороде. В результате аварии погибла женщина, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Серьезная авария произошла в Нижнем Новгороде на улице Сергея Акимова. Водитель автобуса, совершая обгон другого общественного транспорта, не заметил переходящих дорогу людей и совершил наезд. В результате погибли женщина, и пострадали два ребенка.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места трагедии.

Накануне в Зональном районе Алтайского края произошло ДТП, в котором пострадало, по предварительным данным, девять человек, восемь из которых дети. 

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.