Бездомный пытался изнасиловать в сугробах двух жительниц Омска

Омск, 28 декабря. Мужчина без постоянного места жительства попытался изнасиловать двух жительниц Омска, передает портал Om1.ru со ссылкой на данные, полученные в следственном отделе по Кировскому округу СУ СКР по Омской области.

В четверг, 27 декабря, в отдел полиции Кировского округа обратились две женщины 24 и 28 лет, которые сообщили о том, что неизвестный мужчина, похожий на бомжа, повалил их в сугроб и попытался изнасиловать.

Инцидент с первой пострадавшей произошел возле дома № 27 на улице Лукашевича, а со второй — в районе дома № 4 на бульваре Зеленый.

Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в совершении преступлений ранее судимого 40-летнего мужчину без определенного места жительства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.