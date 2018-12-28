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«Ночной охотник» Ми-28НМ будет видеть цели вдвое дальше предшественников

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«Ночной охотник» Ми-28НМ будет видеть цели вдвое дальше предшественников

Москва, 28 декабря. Холдинг «Швабе» (входит в состав Ростеха) ведет работу над двукратным увеличением дальности обнаружения объектов оптико-электронной системой, установленной на высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения Ми-28НМ. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора холдинга Сергей Попов.

По его словам, ударный вертолет по завершении работ будет способен видеть цели вдвое дальше своих предшественников.

«Другие характеристики этой системы также повышены, но подробностей я раскрывать не могу», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, Ростех в конце ноября завершил разработку двигателя для нового российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник». Двигатель ВК-2500П в отличие от базового ВК-2500 оснащен модернизированной системой автоматического управления, которая позволит сделать проще техническое обслуживание, а также повысит безопасность полетов.

Ранее эксперт The National Interest оценил модернизированный Ми-28НМ и пришел к выводу, что он может стать основным российским ударным вертолетом на обозримую перспективу.

Автор: Екатерина Кухарева
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