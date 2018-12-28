Киев, 28 декабря. Работник одной из автомобильных заправочных станций в селе Ксаверовка под Киевом потерял пальцы при взрыве запала от гранаты. Снаряд сработал в руках 24-летнего мужчины.

Как рассказал сотрудникам полиции пострадавший, запал он нашел в поле за несколько дней до инцидента. Снаряд он принес с собой на АЗС, где и сработало устройство. Прибывшие на место следователи изъяли кольцо и рычаг от запала УЗРГМ. Потерявший два пальца мужчина был госпитализирован.

О других пострадавших не сообщается. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». В настоящее время правоохранители уточняют обстоятельства инцидента, в качестве свидетелей были допрошены другие сотрудники заправки.