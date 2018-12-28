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Роспотребнадзор озвучил новые правила маркировки продуктов с ГМО

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Роспотребнадзор озвучил новые правила маркировки продуктов с ГМО

Москва, 28 декабря. Роспотребнадзор озвучил новые правила маркировки продуктов, содержащих генно-модифицированные организмы (ГМО), сообщили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор объявил о вступлении в силу изменений в технический регламент таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», связанных с маркировкой продуктов с ГМО.

Отмечается, что продукты с ГМО, в том числе не содержащие ДНК и белок, должны быть отмечены информацией о том, что это «генетически модифицированная продукция», или «продукция, полученная из генно-модифицированных организмов», или «продукция содержит компоненты генно-модифицированных организмов».

Роспотребнадзор озвучил новые правила маркировки продуктов с ГМО

Рядом с единым знаком обращения товаров на рынке Евразийского экономического союза наносится одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки продукции, полученной с применением ГМО, в виде одноименной надписи, уточнили в российском ведомстве.

Контроль за соблюдением установленного порядка будет осуществлять Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что эксперты продолжают выявлять новые линии ГМО.

«Всего за 9 месяцев 2018 года проведены исследования 20545 проб на наличие ГМО, в том числе 113 на наличие новых линий ГМО», — констатировали в пресс-службе.

Автор: Катерина Иванова
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