Макгрегор напоил гостей паба в Дублине на 4 тысячи евро

Москва, 28 декабря. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор в Дублине напоил за свой счет целый паб. Гостей заведения спортсмен угостил на четыре тысячи евро.

Макгрегор заглянул в один из пабов ирландской столицы в понедельник вечером, передает Irish Mirror. Всех, кто находился в пабе, Макгрегор угостил напитком. Всего, как сообщил один из владельцев заведения Лиам Флинн, боец потратил 3,5-4 тысячи евро.

Флинн отметил, что, несмотря на свою известность, Макгрегор не забывает своих корней и старых друзей, уточняет «МИР 24».

«У него все еще есть старые друзья, о которых он заботится. Он встречается с самыми знаменитыми людьми в мире, но приходит сюда и беседует со мной», — подчеркнул Флинн.

Он признался, что визиты Макгрегора делают паб более популярным. После того, как совладелец паба выложил в Instagram свою фотографию со спортсменом, количество подписчиков увеличилось на 15 тысяч.