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ДТП с иномарками парализовало движение в центре Кемерово

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ДТП с иномарками парализовало движение в центре Кемерово

Кемерово, 28 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Притомском проспекте в Кемерово: столкнулись Toyota RAV4 и Toyota Premio.

Как передает «Газета Кемерова», утром в пятницу, 28 декабря, произошла авария  на участке от улицы Волгоградской до развязки на Кузбасский мост: столкнулись две машины марок Toyota RAV4 и Toyota Premio.

На участке образовалась пробка, скорость автомобильного движения по Притомскому проспекту к Кузбасскому мосту от улицы Волгоградской составляет порядка семи километров в час.

Автор: Алексей Громов
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