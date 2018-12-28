Пациент дурдома: Азаров прокомментировал «мечты» Вятровича о памятнике Бандере в Хабаровске

Киев, 28 декабря. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал заявление главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который надеется на возведение памятника Степану Бандере в Хабаровске.

Азаров на своей странице в социальной сети Facebook резко ответил на призыв Вятровича установить памятник Бандере на Дальнем Востоке. Политик обратил внимание на то, что «мечты» Вятровича об увековечивании в России памяти лидера украинских националистов свидетельствуют лишь о «безграничном безумии» высказавшегося.

«Он свято верит в то, что в России на Дальнем Востоке когда-нибудь появится памятник так называемому «вождю украинского национализма», а на самом деле фашистскому прихвостню», — написал Азаров.

В публикации экс-глава правительства Украины напомнил о том, что заявление украинского эксперта прозвучало после того, как аэропорт Пскова в рамках конкурса «Великие имена России» получил имя княгини Ольги. По мнению Вятровича, в России якобы увековечивают память выдающихся деятелей украинской истории.

«Вот уж действительно пациент дурдома. Комментарии тут излишни», — заключил Азаров.

Напомним, Бандера в первой половине XX века являлся лидером «Организации украинских националистов» и одним из главных инициаторов создания «Украинской повстанческой армии» (обе организации запрещены в РФ), целью которой была борьба за независимость Украины. На территории украинского государства в последние годы последовательно проводится политика героизации последней из указанных организаций и ее лидеров, среди которых Бандера и Роман Шухевич.

Некоторые европейские страны уже обращали внимание мировой общественности на процветающий на Украине национализм. К примеру, власти Польши неоднократно осуждали Киев за героизацию националистов, в том числе тех, кто устроил Волынскую резню в 1940-х годах, при которой, по данным исследователей, были убиты от 36 до 100 тысяч этнических поляков.