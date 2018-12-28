Ученые нашли эффективный способ побороть старение мозга
Лиссабон, 28 декабря. Португальские ученые впервые показали, что гибель нервных клеток при болезни Альцгеймера обусловлена защитной реакцией организма на растущее число неправильно работающих нейронов.
Как пишет EurekAlert!, механизм помогает мозгу бороться со старением и продлевает его нормальную работу. Ученые изучили поведение генетически модифицированных мушек, которые считают животной моделью болезни Альцгеймера. В их клетках мозга есть белки бета-амилоиды. Эти белки, по данным исследователей, играют основную роль в развитии нейродегенеративного заболевания.
В мозге людей они образуют бляшки, которые приводят к гибели клеток. При этом у мушек наблюдаются те же «симптомы»: потеря координации, долговременной памяти, быстрое старение нервных клеток.
Эксперты выяснили, что удаление плохих клеток является естественным способом самообновления организма, который тормозит процесс старения. При блокировании гибели нейронов, симптомы болезни Альцгеймера у мушек развивались значительно быстрее.