Жителям Кемерово объяснили, как правильно установить новогоднюю елку дома

Кемерово, 28 декабря. Кузбассовцам рассказали, как правильно установить новогоднюю елку. Соответствующую информацию передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные от специалистов Управления по делам ГО и ЧС столицы Кузбасса.

Лучше всего устанавливать елку таким образом, чтобы ее ветки не касались стен, само дерево, ствол которого стоит поставить в ведро с мокрым песком, нужно расположить на безопасном расстоянии от электроприборов. Для обеспечения безопасности лучше не украшать елку гирляндами.

В случае ЧП, нужно максимально быстро выключить электрогирлянду из розетки и вызвать сотрудников МЧС, дерево повалить на пол и набросить на него одеяло. Двери и окна в квартире открыть ни в коем случае не стоит.