Росконтроль выбрал лучшее шампанское

Москва, 28 декабря. Эксперты Росконтроля в преддверии новогодних праздников выбрали лучшее шампанское, которое можно найти на прилавках российских магазинов. Всего специалисты проверили шесть брендов.

Для исследования были выбраны образцы шампанского от производителей «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и Moёt & Chandon.

Лучшим по итогам проверки был признан напиток от Moёt & Chandon. Также специалисты высоко оценили вкус шампанского «Новый светъ», а вкус и запах «Абрау-Дюрсо» показались экспертам слишком простыми.

В то же время в Росконтроле отметили, что бренд «Новый светъ» незначительно отступил от государственных стандартов при производстве главного новогоднего напитка. В шампанском от данного производителя массовая концентрация титруемых кислот была немного превышена.

Худшим Росконтроль назвал «Советское шампанское». Производитель серьезно нарушил традиционную технологию, а из-за добавленного диоксида углерода напиток был признан экспертами подделкой. Кроме того, вкус и запах напитка оказались «разлаженными» и с посторонним «мышиным» тоном, что говорит о нарушении санитарно-гигиенических норм.

«Советское шампанское» было занесено в черный список. Остальные образцы напитка прошли проверку и были признаны качественными.

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