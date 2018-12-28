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В США произошло масштабное отключение Интернета

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В США произошло масштабное отключение Интернета

Вашингтон, 28 декабря. Масштабные неполадки с доступом в Сеть возникли у клиентов телекоммуникационной американской компании CenturyLink От Калифорнии до Нью-Йорка. О сбое сообщила сама компания в аккаунте в Twitter.

Отмечается, что кроме сбоев в Интернете, произошло массовое отключение телефонной связи. Как уточнили в CenturyLink неполадки с доступом в Сеть в основном коснулись жителей западных 37 штатов. Интернета и связи решились суды, больницы, банки, экстренная служба 911 в штате Вашингтон. Перебои в работе 911 были зафиксированы на территории Миссури, Айдахо и Аризоны.

По данным AP, технические службы работают над устранением аварии. При этом в центральном офисе CenturyLink, расположенном в Луизиане, причину отключений не назвали. Федеральная комиссия по связи назвала инцидент «общенациональным сбоем», она намерена провести расследование.

В США произошло масштабное отключение Интернета

Автор: Алия Садыкова
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