Роскачество рассказало об итогах проверки красной икры

Москва, 28 декабря. Роскачество подвело итоги исследования красной икры лососевых, в банках пяти торговых марок эксперты обнаружили подмену вида рыбы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники Роскачества проверили 29 популярных торговых марок российской икры лососевых рыб. Их стоимость была в диапазоне от 230 до 750 рублей за 100 граммов и от 300 до двух тысяч рублей за упаковку. Эксперты отобрали икру разных видов рыб: горбуши, кеты, нерки, кижуча.

Во всех образцах специалисты не зафиксировали плесени, сульфитредуцирующих клостридий, а также патогенных микроорганизмов. В каждой банке оказалась настоящая икра без красителей.

В продукции пяти марок эксперты выявили видовую подмену икры. В продукции двух компаний, кроме икры горбуши, которая была заявлена на упаковке, в банке нашли ДНК кеты. В икре другого бренда, помимо заявленной нерки, специалисты также зафиксировали кету. Две компании подменили икру ради удешевления продукта, вместо нерки и радужной форели в банку отправили икру более дешевой горбуши.