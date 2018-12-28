Сирия: более 1,3 тысячи беженцев вернулись на родину за сутки

Москва, 28 декабря. За последние сутки в Сирию из Иордании и Ливана вернулись более 1,3 тысячи беженцев. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, опубликованном в пятницу.

«За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1374 беженца», — говорится в документе.

Уточняется, что из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» в свои дома возвратился 421 человек, включая 126 женщин и 215 детей, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» - 953 человека, в том числе 286 женщин и 486 детей.

Внутри Сирии в места своего постоянного места жительства вернулись 420 человек. В течение дня российской стороной была проведена одна гуманитарная акция. Мирным жителям передали 500 продуктовых наборов общей массой свыше двух тонн. В пункте пропуска «Абу-эд-Духур» гуманитарную акцию провел фонд имени Ахмата Кадырова: граждане САР получили одну тонну хлеба и 100 одеял.

Инженерные войска в течение суток ликвидировали 41 взрывоопасный предмет.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Сегодня на территории страны ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории САР были разбиты при помощи российских военных. В настоящее время наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования конфликта, а также возвращения в страну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.