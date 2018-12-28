Скончался самый старый житель США

Вашингтон, 28 декабря. Самый старый американец, а также старейший ветеран Второй мировой войны в США скончался в возрасте 112 лет.

Как передает CNN, Ричард Овертон умер в четверг, 27 декабря. Ему было 112 лет. Смерть ветерана войны подтвердили члены семьи Овертона. По их словам, ранее родственник был госпитализирован с пневмонией. Телеканал добавил, что мужчина считался старейшим жителем американского города Остин в штате Техас. В его честь в населенном пункте назвали улицу.

Во время одного из интервью Ричард Овертон рассказал, что обязан своим долголетием Богу. Он также уточнил, что не принимает никаких лекарств. В возрасте 107 лет он отметил, что курит сигары и пьет виски.

Ранее на острове Ява в Индонезии был обнаружен самый старый житель Земли: мужчине, как он утверждает, 145 лет. Родившийся в 1870 году мужчина главным секретом своего долголетия назвал терпение.