Москва, 28 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года. Документ был размещен в пятницу на сайте российского правительства.

Как уточняется, понятие минерально-сырьевой базы включает в себя как разведанные и оцененные запасы полезных ископаемых, так и локализованные и прогнозные ресурсы. В документе обозначены основные цели, задачи и приоритеты отрасли.

На базе стратегии будет сформирована государственная политика в области геологического изучения недр, воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы на федеральном и региональном уровнях. Обозначенные в документе меры позволят обеспечивать потребности российской экономики.

Согласно стратегии, в геологическую отрасль будут привлекаться инвестиции, также будут вестись поиск и разработка новых месторождений.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил новых заместителей главы Федеральной таможенной службы, а также руководителей Росстата и Росприроднадзора.