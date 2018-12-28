Владимир Путин назвал главные события 2018 года | 28 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Владимир Путин подвел итоги 2018 года и назвал самые важные события Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в Большом театре назвал главные события 2018 года. По словам российского лидера, 2018 год был «особенным и для всех, вероятно, разным». Но некоторые события стали особо важными как в России, так и за ее пределами. Например, открытие Крымского моста и чемпионат мира по футболу. К слову, мундиаль, по мнению президента, прошел «блестяще». Глава государства выразил благодарность всем, кто помогал грандиозным проектам случиться, а также военнослужащим, муниципальным властям, учителям, врачам и предпринимателям.

Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными» Владимир Путин подписал бумаг, в числе которых хочется выделить закон «Об ответственном обращении с животными». Документ, получивший поддержку от Совета Федерации, опубликован на интернет-портале правовой информации. Он предусматривает введение мер по защите животных от жестокости. Запрещается умерщвлять питомцев и выставлять их из дома без помещения в приют или передачи новому владельцу. Табу накладывается на организацию и проведения боев с участием четвероногих, содержание их в ресторанах и барах. Это далеко не все пункты нового документа. Отмечу, он был внесен в Госдуму еще осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011-го. На важность принятия этого закона свое внимание Владимир Путин обращал еще осенью 2016-го.

В ДТП с «Газелью» в Алтайском крае пострадали 10 человек, в том числе 8 детей 10 человек, в том числе 8 детей пострадали в ДТП с «Газелью» в Алтайском крае. Авария произошла сегодня ночью, по сообщению регионального МЧС – произошла в Зональном районе. В общей сложности в легковом автомобиле и микроавтобусе находились 11 человек. Шестеро пострадавших, среди которых лишь один взрослый, госпитализированы, остальные получили легкие травмы, об этом сообщают в Минздраве. На месте аварии, сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, они устанавливают все обстоятельства ДТП.