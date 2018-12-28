Владимир Путин назвал главные события 2018 года | 28 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Владимир Путин подвел итоги 2018 года и назвал самые важные события
Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в Большом театре назвал главные события 2018 года. По словам российского лидера, 2018 год был «особенным и для всех, вероятно, разным». Но некоторые события стали особо важными как в России, так и за ее пределами. Например, открытие Крымского моста и чемпионат мира по футболу. К слову, мундиаль, по мнению президента, прошел «блестяще». Глава государства выразил благодарность всем, кто помогал грандиозным проектам случиться, а также военнослужащим, муниципальным властям, учителям, врачам и предпринимателям.
Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными»
Владимир Путин подписал бумаг, в числе которых хочется выделить закон «Об ответственном обращении с животными». Документ, получивший поддержку от Совета Федерации, опубликован на интернет-портале правовой информации. Он предусматривает введение мер по защите животных от жестокости. Запрещается умерщвлять питомцев и выставлять их из дома без помещения в приют или передачи новому владельцу. Табу накладывается на организацию и проведения боев с участием четвероногих, содержание их в ресторанах и барах. Это далеко не все пункты нового документа. Отмечу, он был внесен в Госдуму еще осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011-го. На важность принятия этого закона свое внимание Владимир Путин обращал еще осенью 2016-го.
В ДТП с «Газелью» в Алтайском крае пострадали 10 человек, в том числе 8 детей
10 человек, в том числе 8 детей пострадали в ДТП с «Газелью» в Алтайском крае. Авария произошла сегодня ночью, по сообщению регионального МЧС – произошла в Зональном районе. В общей сложности в легковом автомобиле и микроавтобусе находились 11 человек. Шестеро пострадавших, среди которых лишь один взрослый, госпитализированы, остальные получили легкие травмы, об этом сообщают в Минздраве. На месте аварии, сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, они устанавливают все обстоятельства ДТП.
Крым оградился от Украины стеной
Крым оградился от Украины новой стеной. Сооружение протяженностью более 60 километров оснащено сигнальными датчиками и системой видеонаблюдения. Предполагается, что заграждение позволит снизить риск пересечения границы и, в целом, стабилизирует обстановку. Строительство шло в течение года. Как сообщили в ФСБ, сооружение включает в себя тепловизионную аппаратуру для обеспечения контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости.