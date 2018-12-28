«Украинские танки ездят на российском топливе»: Червоненко поставил на место коллег, нацеленных на разрыв с отношений с РФ

Киев, 28 декабря. Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал политиков в Киеве, которые обвиняют Россию во всех бедах в государстве с целью повышения собственного рейтинга. По его словам, Украина полностью зависит от Москвы по целому ряду пунктов.

В эфире телеканала «112 Украина» политик обратил внимание, что «выкрикивание лозунгов» с русофобскими заявлениями может дорого обойтись Киеву. Кроме того, по его словам, это плохо соотносится с представлениями о патриотизме. Червоненко добавил, что Украина еще не вводила санкций, которые смогли бы нанести какой-либо ущерб России, а не были бы простым предупреждением.

Червоненко поставил на место коллег, нацеленных на разрыв с отношений с РФ. По его словам, украинские танки ездят на российском топливе. Он напомнил, что большинство танков в Донбассе используют топливо «Роснефти» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода, который тоже получает газ из России.

«Газ, который в наших домах, конфорках и на производстве — это русский газ. Просто 80 придворных компаний заработали в уходящем году до три миллиарда долларов на перекладывании бумаг и транзите через Словакию», — объяснил политик.

Он напомнил, что даже броня на украинских танках не отечественного производства, она изготавливается в Нижнем Тагиле и закупается киевскими военными промышленниками. Экс-министр рассказал о параллельных энергосистемах стран и зависимости Украины от российского ядерного топлива. Червоненко усомнился в патриотизме чиновников, которые провоцируют вражду между Москвой и Киевом, так как любящий свою страну человек не стал бы конфликтовать с Россией, которую Украина не сможет победить «ни по военной мощью, ни экономически».

Ранее Червоненко посоветовал Киеву помириться с Россией и ближайшие пять лет молчать о Крыме.

«Мы у черты», — предупредил он сограждан и призвал помириться с Россией.

По его мнению, Киеву необходим этот мир, чтобы вернуть Украине статус транзитера российского газа в Европу. Он объяснил, что так страна сможет пополнить свой бюджет.

Кроме того, Червоненко призвал власти прекратить насильственную украинизацию. Он отметил, что навязывание разговоров только на украинском и «засорение мозга» национальными традициями не отражают реальную жизнь простых украинцев.