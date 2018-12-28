«Они превращают Украину в руины»: Делягин рассказал об уничтожении украинской экономики

Москва, 28 декабря. Российский политолог и экономист Михаил Делягин рассказал об уничтожении украинской экономики, которое приобрело необратимый характер. Соответствующее заявление эксперт сделал на пресс-конференции по теме «Украино-российские отношения в 2018 году».

Во время обсуждения главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов отметил, что многие действия украинского руководства являются стратегическими и рассчитаны на десятилетия и века. К таким действиям Хисамов отнес политику в отношении церкви и русского языка, а также то, что власти Украины «выжигают» общее культурно-историческое пространство.

«Мне кажется, это действительно концептуальные стратегические вопросы, ради решения которых они готовы пожертвовать и социальными делами, и благополучием нации, и всем остальным вместе», — заключил Хисамов.

Делягин согласился с мнением журналиста. Он назвал экономику Украины в прошлом «одной из самых развитых экономик мира» и заявил, что ее уничтожение было стратегическим действием.

«Причем это уничтожение стало необратимым в технологическом плане именно в последние годы. Несмотря на катастрофу 90-х, они сохраняли технологический потенциал. Они сейчас превращают Украину в руины, которые никто не будет восстанавливать — это слишком сложно, дорого и нерентабельно. В современном мобильном мире проще перевезти людей, чем строить заново города», — подчеркнул Делягин.

Ранее Газета.ru сообщала, что бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала Украину самой бедной страной Европы. По ее данным, доходы ниже среднего имеют 58,7% населения, за чертой бедности находятся 30,5% украинцев.