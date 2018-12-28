«Транзитный коллапс»: Латвия хочет «прилипнуть» к Новому шелковому пути

Москва, 28 декабря. В Прибалтике отчаянно ищут способ разрешить транзитный кризис, образовавшийся из ухудшения отношений с Россией. Эксперты считают, что окольными путями Латвия хочет «прилипнуть» к Новому шелковому пути.

Как пишет «Политэксперт», Рига проводит в отношении Москвы «парадоксальный экономический курс». Автор публикации считает, что сначала Латвия вырыла себе яму, образовав «транзитный коллапс» и проблему с эмбарго товаров, а теперь ищет лестницу, чтобы выбраться из этой ловушки.

«Причем желательно, чтобы «ступеньки» были с российским окрасом», — пишет агентство.

В статье говорится, что транзит в прибалтийском государстве создает 12% ВВП, кроме того, государственная компания LDz Cargo зависит от российских грузов почти на 80%.

«Россия — страна, которая не только участвует в стратегически важных транспортных проектах, но и формирует грузовые потоки», — объяснил автор.

Эксперты добавили, что Латвия «окольными путями» хочет «встроиться» в Новый шелковый путь. Для этого Рига налаживает вязи с Азербайджаном, так как через это государство в Азии проходят два стратегически важных транспортных коридора. Об этом ранее говорил и президент Латвии республики Раймондс Вейонис.

Через Азербайджан проходят коридор «Север-Юг», соединяющий страны Балтии и Индию через Иран, а также «ТРАСЕКА» — из Европы в Азию через Кавказ. По данным СМИ, «отчаянные поиски» Латвией новых партнеров связаны с ухудшением отношений с Москвой.

Ранее сообщалось, что Россия обернула санкции против стран Прибалтики. Власти России продолжают изменение маршрутов грузоперевозок, в то время как страны Балтии соревнуются в проведении антироссийской пропаганды.

Смена приоритетов России в вопросах грузоперевозок в первую очередь направлена на проведение торговых путей через территории Финляндии. В частности, такие действия обусловлены проводимой в Латвии, Литве и Эстонии политикой, направленной на поддержание антироссийских санкций. При таком развитии событий ощутимую выгоду получает Финляндия, с готовностью принимающая импорт продукции, большую часть которого составляют товары из России.

Изменение логистики грузоперевозок влияет на снижение оборота грузов в морских портах Прибалтики. Исходя из этого, стоит заметить, что Россия обернула санкции против самих стран Прибалтики. В частности, сокращение этого показателя в Латвии за прошлый год составило 9,2 процента. Отмечается, что наибольший ущерб смена маршрутов перевозок нанесла Латвии российская компания Транснефть, отказавшаяся использовать страну Прибалтики в качестве перевалочного пункта. Падение показателей по этому виду товаров составило 38 процентов.

Отмечается, что альтернативы России у стран Прибалтики попросту нет, даже несмотря на транзиты из азиатских стран, на которые так надеется латвийский МИД. Стоит отметить, что Латвии удалось заключить предварительные договоренности по поставкам из Китая, однако власти КНР отказались от перспектив такой сделки, выбрав более выгодные предложения.

В России, тем временем, продолжается активное развитие портовой инфраструктуры.