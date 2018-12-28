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Донбасс: ВСУ обстреляли два населенных пункта ЛНР

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Донбасс: ВСУ обстреляли два населенных пункта ЛНР

Луганск, 28 декабря. Украинские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.

Отмечается, что обстрелам подверглись окрестности поселка городского типа Фрунзе, поселка Молодежное, сел Смелое и Лозовое. Киевские военные вели огонь из 82-миллиметрового миномета, автоматических станковых гранатометов АГС, а также ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, 29 августа в Донбассе было введено очередное – «школьное» перемирие. Его ввели из-за начала учебного года в ЛНР и ДНР. Несмотря на это, украинская армия продолжает обстреливать республики.

Киев начал военную операцию против Донбасса в апреле 2014 года. С этого момента на территории, по данным ООН, погибло около 10 тысяч человек.

Донбасс: ВСУ обстреляли два населенных пункта ЛНР

Автор: Алия Садыкова
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