«Хочу, чтобы ты проиграл эти выборы»: экс-депутат Рады записал «поздравление» Порошенко

Киев, 28 декабря. Экс-депутат Верховной Рады Украины от Херсонской области Алексей Журавко записал новогоднее «поздравление» президенту страны Петру Порошенко, напомнив о его причастности к государственному перевороту и пожелав проиграть президентские выборы в будущем году. Запись политик разместил в сервисе YouTube.

«Неуважаемый мною президент Украины – Петро кровавый! Я хочу тебе пожелать самого наихудшего – чтоб ты горел в аду! За те смерти, за то горе на Донбассе, которое ты принес», — говорит Журавко в записи.

Экс-депутат называет Порошенко «убийцей собственного народа», желает ему проиграть президентские выборы в 2019 году и «оставить Украину».

«Я хочу, чтобы в следующем году ты сел в тюрьму! Я хочу, чтобы ты проиграл эти выборы и оставил Украину, мою прекрасную страну. Ты виноват в том, что творится на моей земле», — заключил Журавко.

Экс-депутат ранее неоднократно выступал с критикой в адрес действующего руководства Украины и рассказывал о случаях нарушениях закона в стране. В конце текущего месяца Журавко заявил о разгроме пансионата на границе с Крымом украинскими военнослужащими, сообщает RT.

По данным экс-депутата представившиеся бойцами 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащие пришли на базу 30 ноября, и заявили что будут проживать в пансионате. Свои действия они объяснили введенным в стране по инициативе Петра Порошенко военным положением. Через два дня владелец базы обнаружил пропажу плазменных телевизоров из двух номеров полулюкс. В других помещениях пансионата он застал беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя и разбитое окно.