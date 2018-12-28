Эксперт объяснил, почему Украина не сможет существовать без внешнего финансирования

Киев, 28 декабря. Украина не может существовать за счет собственного внутреннего ресурса, поскольку полностью его уничтожила, и теперь может надеяться только на внешнее финансирование. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, в Киеве не сформировалась оппозиция в нормальном понимании. При этом он уточнил, что «украинская политика — это не политика государственная, это – политика абсолютно местечкового уровня».

Ищенко объяснил, что «можно найти какой-нибудь «глухой районный центр, где до сих пор не знают, что в 2017 году произошла революция». В этом месте, по словам политолога, «то комиссары управляют, то урядник возвращается».

«Кто с револьвером – тот и захватил власть. Вот это, по большому счету, ситуация на Украине», – добавил он.

Специалист считает, что действия украинских политиков не поддаются логике и из-за этого нельзя спрогнозировать их заранее.

«Это сложные построения детей в песочнице, которые тоже иногда играют в политику», — подчеркнул Ищенко.

Как пишет «Политнавигатор», эксперт заявил, что Украина не сможет существовать без внешнего финансирования. По словам эксперта, «кто-то должен финансировать существование любого режима» в Киеве.

«У них больше нету возможности существовать за счет внутреннего ресурса, они его полностью уничтожили. Сами, кстати, уничтожили. Им, конечно, помогли добрым советом, но всю основную работу они выполнили сами», — резюмировал он.

Бывший глава Днепропетровской области Украины, олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине следует объявить дефолт, воспользовавшись примером Греции. По его мнению, Киеву так же необходимо известить международных партнеров о том, что страна не собирается расплачиваться по долгам, потому как за последние пять лет Украину разворовали.

А чем дефолт плох? А Греция, посмотрите, какие красавцы. Сказали: 500 миллиардов не вернем, и все, до свидания», — выразил мнение олигарх.

По его мнению, объявить дефолт Украине следовало еще в 2014 году, сразу же после государственного переворота.

«Страны не было, в казне ноль — ну объявляйте дефолт», — отметил он.

Коломойский подчеркнул, что тогда Украину разворовали под покровительством МВФ и всех международных посольств. Олигарх добавил, что «дефолт никогда еще никому не повредил».

Ранее министерство финансов Украины сообщило, что избежать дефолта по долговым обязательствам в 2019 году Украина сможет лишь при условии продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. По мнению украинского экономиста Владимира Дебоя, Украине вновь придется обращаться за финансовой помощью к МВФ, в противном случае в стране может произойти дефолт.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко выразил уверенность в том, что украинскую экономику может ждать дефолт, если власти страны не перестанут заниматься политиканством.

Отметим, что избежать дефолта по долговым обязательствам в 2019 году Украина сможет лишь при условии продолжения сотрудничества и партнерства с Международным валютным фондом.