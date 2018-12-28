Десять человек пострадали в ДТП с «Газелью» на Алтае

Барнаул, 28 декабря. В дорожно-транспортном происшествии с «Газелью» в Алтайском крае пострадали десять человек, в том числе — восемь детей.

Как сообщили в региональном МЧС, авария произошла после полуночи в Зональном районе края. В общей сложности в легковом автомобиле и микроавтобусе находились 11 человек.

«Шесть человек, из них пятеро детей, госпитализированы с травмами средней тяжести. Четыре человека, получившие легкие травмы, в госпитализации не нуждаются», — сообщили в региональном Минздраве.

На месте аварии сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства ДТП, передает РИА Новости.