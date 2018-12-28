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Расчеты С-400 отразили авиаудар «противника» в Сибири

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Расчеты С-400 отразили авиаудар «противника» в Сибири

Новосибирск, 28 декабря. Расчеты дислоцированных в Сибири зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» отразили в ходе учений ракетно-авиационный удар условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

 «По замыслу учений, по наземным объектам и инфраструктуре Новосибирской области условный противник планировал нанести авиационный удар. Дежурные смены расчетов С-400 обнаружили авиацию совершающую налет и поразили «противника» электронными пусками ракет», — сообщает ЦВО.

Во время выполнения учебных задач прикрытие С-400 обеспечивали зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1». В ходе учений военнослужащие ракетного полка ЦВО успешно поразили более 40 различных целей.

Ранее морская пехота береговых войск Северного флота отработала ночные тренировки в условиях горной местности, тундры и лесотундры, сообщает RT. Учения проходили на полигоне в Мурманской области.

Автор: Виталий Малясев
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