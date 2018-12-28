Названы гонорары топовых российских артистов за выступления на новогодних корпоративах

Москва, 28 декабря. Стало известно, сколько стоит частный концерт примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в преддверии Нового года.

Как удалось выяснить журналистам «Московского комсомольца», за счастье увидеть, например на «корпоративе», певицу придется выложить сразу как минимум 350 тысяч евро.

«Сэкономить» можно на лидере группировки «Ленинград» Сергее Шнурове, который согласится выступить на частной вечеринке за сумму от 150 тысяч до 250 тысяч долларов – как договоритесь.

Замыкает тройку самых дорогих российских поп-звезд бывший муж примадонны Филипп Киркоров, за частный концерт которого придется заплатить в 3,5 раза меньше, чем за экс-супругу — 100 тысяч евро.