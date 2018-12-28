Эксперты определили самые выгодные и провальные вложения денег в 2018 году

Москва, 28 декабря. Финансовые эксперты рассказали о самых выгодных и провальных вложениях в уходящем году.

Как выяснили по заказу «Российской газеты» аналитики «ФинЭкспертизы», деньги в уходящем году выгоднее всего было вкладывать в палладий, а самыми провальными оказались инвестиции в биткоин.

Эксперты подсчитали и выяснили, что криптовалюта в течение года упала почти на 72%. Подешевели металлические счета в серебре, платине и золоте — на 15,37, 15,16 и 5,91 процентных пунктов соответственно.

Банковские вложения евро принесли своим хозяевам 2,28%, доллара — 8,68%, рубля — 1,62% Рекордной стала доходность обезличенных металлических счетов в палладии, владельцы которых заработали 10,2% реального рублевого дохода.

Главной причиной такого роста, по словам гендиректора компании «ФинЭкспертиза» Нины Козловой, стал дефицит палладия в общемировом масштабе — спрос на металл растет, а его добыча снижается.